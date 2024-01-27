Giresunspor'da dayanışma gecesi

Giresunspor için destek gecesi yapıldı.

Maddi destek amaçlı düzenlenen etkinlikte Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Halk oyunları ekibi şovunu yaptı. Ayrıca gecede sanatçı Şevval Sam da sahne aldı.

Açık artırmada bağış toplanırken, formalar satıldı.

Forma 75 bin TL'ye, top ise 128 bin TL'ye satıldı.

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Yeniçağ'a özel açıklamalar yaptı.

Bu seneki hedeflerinden bahseden Yamak, kulübü mali olarak belli bir yere getirmek olduğunu açıkladı.

ŞEVVAL SAM DAMGASINI VURDU

Şevval Sam, söylediği şarkılarla geceye damgasını vurdu.