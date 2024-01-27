Giresunspor'da dayanışma gecesi

Selahattin Ekrekli
Giresunspor'da dayanışma gecesi
Trendyol 1. Lig ekibi Giresunspor, maddi destek amaçlı birlik ve beraberlik gecesi düzenledi.

Giresunspor için destek gecesi yapıldı.

Maddi destek amaçlı düzenlenen etkinlikte Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Halk oyunları ekibi şovunu yaptı. Ayrıca gecede sanatçı Şevval Sam da sahne aldı.

Açık artırmada bağış toplanırken, formalar satıldı.

Forma 75 bin TL'ye, top ise 128 bin TL'ye satıldı.

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, Yeniçağ'a özel açıklamalar yaptı.

Bu seneki hedeflerinden bahseden Yamak, kulübü mali olarak belli bir yere getirmek olduğunu açıkladı.

ŞEVVAL SAM DAMGASINI VURDU

Şevval Sam, söylediği şarkılarla geceye damgasını vurdu.

whatsapp-image-2024-01-27-at-21-13-14.jpeg

whatsapp-image-2024-01-27-at-20-58-39-1.jpeg

whatsapp-image-2024-01-27-at-20-57-43.jpeg

whatsapp-image-2024-01-27-at-20-58-24.jpeg

whatsapp-image-2024-01-27-at-20-58-37.jpeg

whatsapp-image-2024-01-27-at-20-58-39.jpeg

İlgili Haberler
La Liga'da geri dönüşlerin olduğu çılgın maçta 8 gol çıktı. Villarreal Barcelona'yı devirdi
Volkan Demirel: Ülkemizde futbol, aldığınız puan ve tabeladan ibaret
Volkan Demirel: Ülkemizde futbol, aldığınız puan ve tabeladan ibaret
Murat Sancak 'Adana'da büyük bir komedi oynanıyor' dedi. Flaş açıklamalar
Eyüpspor 3 puanı 4 golle aldı. Tuzlaspor'a fark attı
Eyüpspor 3 puanı 4 golle aldı. Tuzlaspor'a fark attı
Ünlü gazeteci Zafer Arapkirli 'Santos dayı' diyerek seslendi. Sefer görev emri bekliyor
Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın: Benim kalbimi çaldılar
Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın: Benim kalbimi çaldılar
Hatayspor Nani'nin attığı golle kazandı. 10 maç sonra galibiyetle tanıştı. Mirza Şeker yazdı
Leicester'in kazandığı maçta Yunus Akgün öyle bir gol attı ki. Görenler gözlerine inanamadı
Arda Güler oynadı, Real Madrid geriden gelip kazandı
Arda Güler oynadı, Real Madrid geriden gelip kazandı
Fenerbahçe TFF'ye mektup yolladı ve 7 tane soru sordu!
Burak Yılmaz kurtarıcı gibi karşılandı
Burak Yılmaz kurtarıcı gibi karşılandı
Son Haberler
İçinde polislerin olduğu araç tırla çarpıştı. 1 ölü 2 yaralı Gündem
İçinde polislerin olduğu araç tırla çarpıştı. 1 ölü 2 yaralı
Bu besinleri tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor. Yiyen 10 yaş birden gençleşiyor Gündem
Bu besinleri tüketen 100 yaşına kadar yaşıyor. Yiyen 10 yaş birden gençleşiyor
La Liga'da geri dönüşlerin olduğu çılgın maçta 8 gol çıktı. Villarreal Barcelona'yı devirdi Spor
La Liga'da geri dönüşlerin olduğu çılgın maçta 8 gol çıktı. Villarreal Barcelona'yı devirdi
Sinop’ta motosiklet ile otomobilin çarpıştı Gündem
Sinop’ta motosiklet ile otomobilin çarpıştı
Sofia Vergara’dan çarpıcı itiraflar. 'İri göğüslerim ve güzel vücudum bana birçok kapıyı açtı' Magazin
Sofia Vergara’dan çarpıcı itiraflar. 'İri göğüslerim ve güzel vücudum bana birçok kapıyı açtı'
Flaş… Flaş… ABD üslerine füzeli saldırı Dünya
Flaş… Flaş… ABD üslerine füzeli saldırı
Volkan Demirel: Ülkemizde futbol, aldığınız puan ve tabeladan ibaret Spor
Volkan Demirel: Ülkemizde futbol, aldığınız puan ve tabeladan ibaret