Giresunspor Başkanı 3 litrelik rakı şişesine sarılarak çıplak halde dans etti

Kaynak: Haber Merkezi
Giresunspor Başkanı 3 litrelik rakı şişesine sarılarak çıplak halde dans etti
Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın alkollü halleri sosyal medyada gündem oldu.

1. Lig ekibi Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın halleri sosyal medyayı salladı.

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ALKOLÜ FAZLA KAÇIRDI
Alkolü fazla kaçıran Nahid Ramazan Yamak, müzik eşliğinde yarı çıplak şekilde dans etti.

Eline büyük rakı şişesini alan Yamak, bir süre onunla dans etti.

Yamak'ın bu halleri sosyal medyada tepki çekerken, video binlerce görüntülenme aldı.

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TAKIMI SON SIRADA YER ALIYOR
Giresunspor, 1. Lig'de 7 puanla son sırada bulunuyor.

Giresun ekibi, oynadığı 22 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

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