Uzmanı açıkladı. Ramazan’da ağız kokusundan kurtulmanın çözümü

İHA’nın haberine göre; Ramazan ayında ağız ve diş sağlığı için sahur ve iftardan sonra dişlerin fırçalanması gerektiğinin altını çizen Dr. Dt. Sancar Şimşek, “Ayrıca bol bol su içilmeli. Ağızda bakteri olması veya diş eti probleminin olması kötü bir ağız tadı ve kokusu bırakacaktır. Bu ağız kokusu açlık sırasında veya su içilmediği oruç vakitlerinde, dışarıdan algılanabilir hal alabilir” sözlerini kullandı.

“DİŞ FIRÇALANMALI VE ARDINDAN BOL SU TÜKETİLMELİDİR”

Ağız kokusunun kişiyi ve çevresindeki insanları rahatsız edebileceğini aktaran Şimşek, “Ağızdan alınan nefes, diş etini kurutarak koku yapabilir. Böyle bir durumun olmaması için sahurda bol sıvı tüketilmesini öneriyoruz. Tüketilen su, tükürük akışkanlığını artırır. Sahurda yemek yedikten sonra mutlaka diş fırçalanmalı ve ardından bol su tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.

“DURDUK YERE KANAYABİLİR”

Diş etinde sorunu olanların, çürük tedavisini erteleyenlerin oruç tutarken zorluk yaşayabileceğine dikkat çeken Şimşek, “Eğer çürükler varsa oruçluyken ansızın diş ağrısı yapabilir. Bu durumlar enfeksiyona da dönüşebiliyor. Diş eti probleminde ise diş etleri durduk yere kanayabilir, böyle bir durum oruçla ilgili problem oluşturabilir. Aynı zamanda ağızdaki sorunlar oruçlu iken kendini daha fazla hissettirecektir, ağız tadı ve kokusundaki sorunlar oruç tutmayı da zorlaştıracaktır” diye konuştu. Şimşek, oruç tutarken sıkıntı yaşamak istemeyenlerin diş sorunlarını bir an önce yaptırmaları gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

Ramazan ayı süresince takip edilmesi gereken beslenme önerilerini de sıralayan Şimşek, şöyle devam etti:

“Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. Sahur öğününüzü atlamayın, mutlaka yapın. Sahurda hafif bir kahvaltı yapabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edebilirsiniz. İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp, 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de kan şekerini hızlı bir şekilde yükselten besinler beyaz ekmek, pirinç pilavı, kızarmış patates gibi yiyecekler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna tercih edin.”

