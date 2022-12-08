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Bisikletli sürücü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'da bisikletli sürücü, seyir halindeki hafif ticari araca sağ ön çamurluktan çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:36
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Rampadan inen bisikletli genç hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Bisikletli sürücü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampadan hızla inen bisikletin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aydınevler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rampadan aşağıya inmekte olan Hacı Kamber Ece’nin kullandığı bisikletin, Hasan Ali Yücel Caddesinde Çevreyolu istikametinde seyir halindeki Ömer Faruk Büyük’ün kullandığı 07 MMZ 50 plakalı hafif ticari araca sağ ön çamurluktan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle başını aracın ön camına çarparak yola savrulan bisiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün bir anda aracına çarparak yola savrulduğunu gören ve uzun süre olayın şokundan kurtulamayan araç sürücüsü, normal yolunda ilerlerken, rampadan gelen araçların durduğunu, bisikletin araçların sağından gelip kendi aracına çarptığını söyledi.


(Kaynak: İHA)

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