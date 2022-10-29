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Rangers'ta Rıdvan Yılmaz şoku. Maça devam edemedi

Sahasında Aberdeen'i konuk eden Rangers, mücadelenin sekizinci dakikasında Rıdvan Yılmaz'dan gelen haberle sarsıldı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 19:37
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Rangerslı Milli oyuncu Rıdvan Yılmaz ilk 11 başladığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi

Rangers'ta Rıdvan Yılmaz şoku. Maça devam edemedi
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İskoçya Premiership'in 13. haftasında Glasgow Rangers sahasında Abderdeen'i konuk etti. Rangers rakibini 4-1 mağlup etti.

 İskoç ekibinin sezon başında Beşiktaş 'tan transfer ettiği Rıdvan Yılmaz mücadeleye ilk 11'de başladı.

Ibrox Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada dakikalar sekizi gösterdiğinde genç oyuncu ayağına bir darbe alarak yerde kaldı.

 Bir süre saha kenarında tedavi edilen Rıdvan Yılmaz, oyuna devam edemedi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst sakatlanan Rıdvan'ın yerine Borna Barisic'i oyuna aldı.

LİGDE 75 DAKİKA FORMA GİYMİŞTİ

Rıdvan Yılmaz daha önce 6 Ağustos'ta oynanan Kilmarnock maçında 63 dakika, 8 Ekim'de oynanan St. Mirren maçın da ise 12 dakika sahada kalmıştı.

Milli oyuncu, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde bir maç, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 23 dakika ve Lig Kupası'nda da iki maçta forma şansı bulmuştu.

 

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