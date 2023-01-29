Enes Ünal'ın takımı Getafe yine yenildi

İspanya La Liga'da kalma mücadelesi veren milli futbolcumuz Enes Ünal'ın takımı Getafe, üst üste 4. yenilgisini aldı.
Getafe, kendi sahasında Real Betis'e 1-0 yenildi. Konuk takımın golünü 86. dakikada penaltıdan Borje Iglesias attı.
Bu sonuçla Getafe, düşme tehlikesini daha yakından hissetmeye başladı ve 17. sıraya geriledi.
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