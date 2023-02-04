Getafe'yi Madrid'de Enes Ünal kurtardı

İspanya La Liga'da Atletico Madrid, sahasında Getafe'yle karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid maçın 60. dakikasında Angel Correa ile öne geçti.

Bu gole Getafe 83. dakikada karşılık verdi. Kazanılan penaltıyı kullanan milli futbolcumuz Enes Ünal, durumu 1-1 yaptı ve maç bu skorla tamamlandı.

Enes Ünal, bu sezon ligde 6. golünü attı.