Real Madrid eski yıldızını transfer ediyor

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Real Madrid eski yıldızını transfer ediyor
Alaba'nın sakatlığı sonrası stoper hattında sıkıntı yaşayan Real Madrid rotayı Raphael Varane'ye çevirdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, David Alaba’nın sakatlığı sonrası stoper hattına takviye yapmak isteyen Real Madrid aradığını buldu.

HEDEF VARANE
İspanyol devi Manchester United forması giyen eski futbolcusu Raphael Varane’yi gündemine aldı.

1.5 SENELİK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK
Yıldız futbolcu ile önümzüdeki günlerde temasa geçileceğini belirten haberde 1.5 yıllık sözleşme teklif edileceği ifade edildi.

PERFORMANSI
Kırmızı Şeytanlar ile bu sezon 14 karşılaşmaya çıkan Varane bu maçlarda 1 gol kaydetti.

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