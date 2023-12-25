Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip birden

İspanyol basınında yer alan habere göre, sezon başından beri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz Real Madrid formasını giyemeyen Arda Güler’e ard arda kiralama teklifleri geldi.

3 KULÜP TALİP OLDU

Villarreal, Las Palmas, ve Celta Vigo, Arda Güler’i kiralamak için harekete geçti. Tekliflerini Eflatun Beyazlılara ileten İspanyol kulüpleri, Arda Güler için her maçta ilk 11'de yer alma garantisi verdi. Real Madrid'in bu öneriye olumlu yaklaşmadığı ifade edilirken, henüz kesin karar verilmediği belirtildi.

MALLORCA MAÇINDA FORMA GİYECEK

Noel nedeniyle liglere ara verilen İspanya’da Arda Güler’in 3 ocakta oynanacak olan Mallorca maçında ilk kez forma giymesi bekleniyor.