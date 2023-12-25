Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip birden

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Arda Güler'e İspanya'dan 3 talip birden
Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için 3 kulüp birden kiralama teklifinde bulundu.

İspanyol basınında yer alan habere göre, sezon başından beri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz Real Madrid formasını giyemeyen Arda Güler’e ard arda kiralama teklifleri geldi.

3 KULÜP TALİP OLDU
Villarreal, Las Palmas, ve Celta Vigo, Arda Güler’i kiralamak için harekete geçti. Tekliflerini Eflatun Beyazlılara ileten İspanyol kulüpleri, Arda Güler için her maçta ilk 11'de yer alma garantisi verdi. Real Madrid'in bu öneriye olumlu yaklaşmadığı ifade edilirken, henüz kesin karar verilmediği belirtildi.

MALLORCA MAÇINDA FORMA GİYECEK
Noel nedeniyle liglere ara verilen İspanya’da Arda Güler’in 3 ocakta oynanacak olan Mallorca maçında ilk kez forma giymesi bekleniyor.

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