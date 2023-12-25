Beşiktaş'ın hocası Gedson Fernandes'in talebini açıkladı. Neden ilk 11'de olmadığı belli oldu

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Beşiktaş'ın hocası Gedson Fernandes'in talebini açıkladı. Neden ilk 11'de olmadığı belli oldu
Geçici olarak Beşiktaş'ın başında bulunan Serdar Topraktepe Gedosn Fernandes'in durumu hakkında konuştu.

Rıza Çalımbay’ın ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçen Serdar Topraktepe Hatayspor karşılaşması önce konuştu.

"TAKIMIN YANINDA OLMAK İSTEDİ"
Sakatlığı devam eden Gedson Fernandes’in son durumu ile ilgili açıklama yapan Topraktepe, "Gedson Fernandes'in sakatlığı sürüyor. Ancak Noel olmasına rağmen takımın yanında olmak istediğini söyledi. Böyle bir talepte bulundu. Seve seve kabul ettik. O yüzden bizimle birlikte Hatay'a geldi." İfadelerini kullandı.

"OYNAYABİLİRDİ"
Beşiktaş eski teknik direktörü Rıza Çalımbay Alanyaspor mağlubiyeti sonrası “Mesela Gedson oynayabilirdi, oynayabilirdi. Ayağı kadar önemli değildi, oynayabilirdi.” demişti. İstifasının ardından sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen deneyimli teknik direktör, “ "Maçtan önce doktor 'Gedson oynayabilir' dedi. Ben de Gedson'u çağırdım ve durumunu sordum. 'Bundan önce 3 kere sakat oynadım, yine tekrarladı. Bu kez oynamam' dedi. Sonra Samet ağabeye durumu anlattım ve 'İsterseniz siz konuşun' diye aktardım. Aynılarını ona da söyledi. Yeniden sakatlanmaktan korktu. Sözlerim yanlış anlaşıldı." ifadelerini kullanmıştı.

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