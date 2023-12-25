Beşiktaş sahaya şehit tişörtleriyle çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş sahaya şehit tişörtleriyle çıktı
Hatay deplasmanında Beşiktaş’tan alkış alan hareket...

Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Mersin Stadyumu'na ısınmak için üzerinde 'Şehitler ölmez' yazılı tişörtle çıktı.

Müsabaka öncesi ısınmaya çıkan iki takımın oyuncuları, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler ile girdikleri çatışmada şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu tişörtler giydi.

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Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Karşılaşma BeIN Sports 1'den yayınlanacak. VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.

ALANYA MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.

11’LER BELLİ OLDU

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Rivas, Massanga, Görkem, Strandberg, Ömer Faruk, Dele Bashiru, Dadashov.

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Zaynutdinov, Rashica, Semih, Muleka.

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