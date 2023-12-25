Fatih Tekke'nin Alanyaspor'u gümbür gümbür. Samsunspor'u da yıktılar

Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, Konyaspor maçıyla birlikte toparlanma sürecine girdi. 2-2 biten o karşılaşmanın ardından üst üste oynadıkları 2 deplasmandan 6 puan çıkarmayı başardılar. Önce İstanbulspor'u 1-0 ardından Beşiktaş'ı 3-1'lik skorlarla yendiler.

Bugünkü Samsunspor galibiyeti de bu sürecin devamı gibiydi.

Fatih Tekke'nin çok net bir planı vardı...

Sağ kanattaki Yusuf ve sol kanattaki Oğuz Aydın üzerinden ataklarını geliştiren Alanyaspor bu şekilde 2 gol buldu, sayısız fırsat harcadı. İlk golü Yusuf atarken, asisti Oğuz Aydın yaptı. İkinci golde de roller değişti, asist Yusuf'tan, gol Oğuz Aydın'dan geldi. Kaçan pozisyonlar golle sonuçlansa, ilk yarıda flaş bir skor ortaya çıkabilirdi.

Gizli santrfor pozisyonunda oynayan Efecan Karaca'nın da etkili futbolunu gözardı etmeyelim. Sürekli orta sahaya gelip, takım arkadaşlarına top dağıttı. Bu da Samsunspor savunmasının dengesini alt-üst etti.

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ikinci yarının başında Alim ve Soner'i kenara alıp, Rick van Drongelen ile Enes oyuna soktu. Yusuf ve Oğuz Aydın'ın etkinliğini azaltma adına yapılan bu hamleler Alanyaspor'un hızını biraz olsun kesti.

Ancak oyun üstünlüğünü ­elinde bulunduran ev sahibi, bu kez Balkovec, Novais ve Efecan gibi isimlerle pozisyon bulmaya devam etti.

70. dakikada Gisdol bir müdahalede daha bulundu. Emre Kılınç ve Flavien Tait'in yerlerine Fofana ile Ercan Kara'yı sahaya sürdü. Bu şekilde hücumdaki etkinliğini artırmlak istedi belli ki Alman hoca. Karadeniz ekibini umutlandıran gol 86'da geldi. Holse'nin soldan ortaladığı topa zor pozisyonda kafayı vuran Mouandilmadji skoru 2-1'e getirdi.

Beraberlik için yüklenen Samsunspor 90+3'te kontraya yakalandı. Janvier kendi getirdiği topu mükemmel bir vuruşla ağlara gönderdi ve sonucu ilan etti: 3-1.

Bu galibiyetle 20 puana ulaşan Alanyaspor tehlike bölgesinden uzaklaştı.

Son 3 maçından 7 puan çıkaran Samsunspor, Alanya deplasmanında hayıl kırıklığı yaşadı. 15 puanda kalan Karadeniz ekibinin 18. sırada yer aldı.