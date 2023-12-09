Real Madrid'e büyük şok

La Liga'da uzun süredir yenilmeyen Real Betis, Real Madrid'e de şans tanımadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Real Madrid'e büyük şok

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 bitti.

Real Madrid, 53. dakikada Jude Bellingham ile öne geçti. İngiliz futbolcu, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla ilk 14 maçında 12 gol atma rekorunu geçti.

Real Betis, 66. dakikada Aitor Ruibal'in golüyle eşitliği sağladı.

3 maç aradan sonra puan kaybeden Real Madrid, puanını 39'a çıkardı. Yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Betis ise 26 puana yükseldi.

Real Madrid, gelecek hafta Villarreal'i ağırlayacak. Betis ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.



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