Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar Konyaspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Sevgili Bakan, sevgili Uğur Başkan...

Size bu mektubu mecbur kaldığım için yazıyorum...

Bu şehre kattıklarınızdan ne kadar eminsem, bu mektuba duyarsız kalmayacağınızdan da bir o kadar eminim...

Çünkü, zaman zaman içeriden, zaman zaman dışarıdan organize saldırılara ve linç girişimine maruz kalan şehrim ve şehrimin takımı ile ilgili endişelerim var…

Sevgili Bakanım, sevgili Başkanım...

Biliyorum ki, Konyaspor ve Başkanı Fatih Özgökçen ile alakalı gazetelerden olsun, internet sayfalarından olsun, kendi sosyal paylaşım hesaplarından olsun, yazan yazana...

Şikayetlerini ya da memnuniyetlerini muhtemelen sizlere de yazıyorlardır…

Kimi mektup yazıyor, kimi hikaye...

Kimi destan yazıyor, kimi senaryo...

Mutlaka bir sebebe dayanarak yazıyorlar bu yazıları ya da şikayetleri…

Allah'ın selamının bile esirgendiği bu devirde, kimse çıkarı olmadan, daha doğrusu durup dururken, ya da “laf olsun torba dolsun” maksadıyla yazmıyor...

Bunları sizler de biliyorsunuzdur.

xxx

Sevgili Bakanım, sevgili Başkanım...

Malumunuz Konyaspor, sizin de verdiğiniz büyük desteklerle sportif olarak bir dönem önemli başarılara imza attı…

Hem de kötü yönetilmesine rağmen…

Ancak, ilerleyen süreçlerde Fatih Özgökçen’in “kibirli”, “egolu” ve “ben ne dersem o olur” tavırları ve yanlış görevlendirmeleri nedeniyle Konyaspor kulübü bugün büyük bir ekonomik krizin içerisine girmiştir…

Giren paranın, çıkan paranın detaylarını tek tek yazmayacağım, hemen hemen tamamını sizler de biliyorsunuz, çünkü sizlerin verdiği desteklerle Konyaspor başarılı olmuş, isminden söz ettirmiştir…

Sevgili Bakanım sevgili Başkanım...

Sizin de malumunuz Konyaspor hem sportif, hem de yönetimsel olarak sıkıntılı bir süreci geride bıraktı…

Önümüzdeki futbol sezonunda da, Koç gibi başkanları olan 3-5 kulübün dışındaki bütün kulüpleri kaldıramayacakları kadar ağır yükler bekliyor…

Konyaspor kulübü de bunlardan birisi!

Önümüzdeki 2023-2024 sezonunda Konyaspor’un ilgi ve alakaya, daha doğrusu şefkatli ellere dünden daha çok ihtiyacının olduğu bir gerçek...

Bunu şunu net olarak biliyorum ki, Başkan Fatih Özgökçen’i seviyorsunuzdur, ama bir gerçek var ki, sizler Konya’yı ve Konyaspor’u daha çok seviyorsunuz ve gecenizi-gündüzünüzü, yani bütün mesainizi bu şehir ve bu şehrin insanları için harcıyorsunuz…

Konya'yı ve Konyaspor'u seven, Konya'ya aidiyeti olan herkesin yapması gereken öncelikli görev, çıkarsız ve beklentisiz kulübün arkasında durmaktır…

Kulübün başında insanlar, kendilerini değil, kulübü büyütmelidirler…

Maalesef dün kendilerini büyütüp, kulübü küçültenler, bugün hem kendilerini hem de kulübü küçültmeye devam ediyorlar…

Sevgili Bakanım sevgili Başkanım...

Konyaspor'umuz hem stadıyla, hem taraftarıyla hem de bütün camiasıyla çok özel ve çok güzel bir kulüp olarak bu şehrin hem misyonuna hem de imajına büyük katkılar sundu...

Konyaspor’un aynı katkıları sunabilmesi için mevcut yönetimin bir an önce silkelenip kendisine gelmesi ve herkesle ve her kesimle bütünleşmesi lazım…

Tribünlerin ayrıştırılması noktasındaki çabayı, keşke bütünleştirme amacıyla verebilseydi Fatih Özgökçen...

Sevgili Bakanım, sevgili Başkanım...

Sizin de bildiğiniz gibi, Konyaspor hem futbol takımı, hem de kulüp olarak içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten çıkmanın çabasını gösteriyor...

Ancak, bu şehrin üzerinden ya da bu takımın üzerinden kimlik sahibi olmuş kişilerin nemelazımcı tavırları, Konyaspor gibi koskoca bir camiayı incitiyor ve darlandırıyor...

Sizin ve bu şehrin akil insanlarının, özellikle 2023-2024 sezonu öncesinde motivasyon açısından sağlıklı bilgiler vermeniz, hem oyuncuların, hem de bu şehrin takımına gönül vermiş insanların yüreklerine su serpecektir…

Allah göstermesin ama, bu bilinmezlik ya da bu kaos devam eder, 4 takımın küme düşeceği bir ligde Konyaspor beklenmedik bir şekilde bir alt kümeye giderse, bunun altından kimse kalkamaz...

Sevgili Bakanım, sevgili Başkanım...

İstiyoruz ki, Konyaspor için tekrar ortaya çıkın ve kamuoyunu rahatlatın… Çünkü, mevcut Başkan Fatih Özgökçen herşey yolundaymış gibi hareket ediyor ve burnundan kıl aldırmıyor..

Anlayacağınız , Konyaspor'da sıkıntı büyük ve pansuman tedavilerle olacak gibi de değil...

Görünen lüzum üzerine, bir spor yazarı olarak değil, kulübün genel kurul üyesi olan birisi olarak, bu şehre ve bu şehrin kulübüne aidiyeti olan on binlerce Konyalı ve Konyaspor’lu adına endişelerimi dile getirdim…

Sevgili Bakanım ve sevgili Başkanım…

Özetlersem; Konyaspor iyi yönetilmediği için, Konyaspor’u çok zor günler bekliyor…

Ben buzdağının görünen yüzünü yazdım, görünmeyen yüzünü mü?

O nu da sizler biliyorsunuz ve umarım gereğini yaparsınız.

(Recep Çınar)