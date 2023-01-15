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Red Magic 8 Pro'nun teknik özellikleri açıklandı. Fiyatı da belli oldu

Çin'de tanıtımı yapılan Red Magic 8 Pro ve Red Magic 8 Pro+'nun teknik özellikleri belli oldu. İşe cihaz için belirlenen fiyat...

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 14:34
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Red Magic 8 Pro'nun teknik özellikleri belli oldu

Red Magic 8 Pro'nun teknik özellikleri açıklandı. Fiyatı da belli oldu
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Red Magic 8 Pro'nun tanıtımdan sonra özellikleri de ortaya çıktı. Cihazın teknik özelliklerinin yanı sıra güncel fiyatı da açıklandı.

REDMİ MAGİC 8 PRO'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Red Magic 8 serisinde, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi kullanılacak. İşlemci; bir adet 3.2GHz hızında Cortex-X3, iki adet 2.8GHz hızından Cortex-A715, iki adet 2.8GHz hızında Cortex A710 ve üç adet 2.0GHz hızında Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekli olacak. Snapdragon 8 Gen 1, grafik birimi olarak ise Adreno 740 kullanılacak.

Red Magic 8 Pro, 6,8 inç büyüklüğünde, 2480 x 1116 çözünürlüğünde ve 120 Hz hızında OLED ekrana sahip olacağı ifade edildi. Akıllı telefonun arka kamerası 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve bir adet de makro sensörle kullanıcılara sunulacak. Önde ise bir adet 16 Megapiksel özçekim kamerası yer alacak.


Cihaz, 65W hızlı şarjla desteklenen 6.000 mAh bataryayla geleceği ifade edildi. Bu doğrultuda şirket, akıllı telefonun 47 saatlik bir pil ömrü sunduğunu belirtiyor.  Red Magic Pro 8, Android 13 OS tabanlı özel bir kaplama olan Red Magic OS 6.0 arayüzüyle kutudan çıkacak.

Ayrıca Red Magic 8 Pro, 16 Ocak tarihinde yani iki gün sonra görücüye çıkacak.

Çin’de tanıtılan cihaz 8GB RAM ve 128 GB depolama için 3.999 Yuan yani 10.700 Türk Lirası ve vergiler şeklinde hesaplanmıştı.

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