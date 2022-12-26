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Redmi Note 12 5G'nin teknik özellikleri açıklandı

Xiaomi'nin tanıtması beklenen Redmi Note 12 5G cihazının teknik özellikleri paylaşıldı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 12:08
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Redmi Note 12 5G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

Redmi Note 12 5G'nin teknik özellikleri açıklandı
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Redmi Note 12 5G cihazının teknik özellikleri ortaya çıktı. 6nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 4 Gen 1'i işlemcisinden alacağı belirtildi. İşlemci; iki adet 2.0 GHz hızında Cortex-A78 ve altı adet 1.8 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerine sahip olacak. Bu işlemcinin günümüzde sadece Redmi Note 12 cihazında kullanıldığı belirtildi.


Xiaomi'nin yeni cihazı Redmi Note 12 5G; 6.67 inç büyüklüğünde, 120 Hz hızında, Full HD+ kalitesinde AMOLED ekrana sahip olacak.

Redmi Note 12 5G’nin arka panelinde 48 Megapiksel ana, 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunacak.

Telefon ek olarak üçüncü bir kameraya da sahip olacak fakat bununla ilgili detay bilgi şu an için herhangi bir açıklama yapılmadı. Ön tarafta da bir adet 16 Megapiksel özçekim kamerasıyla geleceği düşünülüyor.

Redmi Note 12 5G, 33W şarjla desteklenen 5.000 mAh bataryaya sahip olacak. Telefon, 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle alıcılara sunulacak. 

Cihazın tanıtım tarihinin 5 Ocak 2023 olması bekleniyor. 

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