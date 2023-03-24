Redmi Note 12 4G'nin tanıtımı gerçekleşti. Teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

5 Ocak 2023 tarihinde Çin’de gerçekleşen lansman ile birlikte Redmi Note 12 serisinin 5G destekli versiyonları tanıtılmıştı. Fakat söz konusu lansmanda serinin en hızlısı olarak geleceği tahmin edilen Redmi Note 12 Turbo modeli hakkında henüz ortaya çıkan bir ayrıntı görmemiştik. Bununla beraber Redmi Note 12 serisinin 4G destekli versiyonu da 5 Ocak tarihinde gelememişti.

Redmi Note 12 4G; 6.67 inç FHD+ 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panele sahip. Ayrıca 1.200 nitlik tepe parlaklığı, DCI-P3 renk gamı ​​ve 4.500:000:1 kontrast oranı sunuyor.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 685 işlemcisi mevcut. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen yonga seti; 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo) ve 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo) çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

İŞTE TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran: 6.67 inç FHD+ 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

RAM: 4/6/8 GB LPDDR4x

Depolama: 128/256 GB UFS 2.2

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Arka Kamera: 48 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensörü

Pil: 33W hızlarında şarj olabilen 5,000 mAh’lik pil

Redmi Note 12 4G fiyatı

Redmi Note 12 4G; yeşil, mavi ve gri renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Akıllı telefonun fiyatlarıysa 199 eurodan başlayacak.