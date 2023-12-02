Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 55 tır girdi

Gazze Şeridi’nde İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara"nın dün bitmesinin ardından saldırılar devam ederken, bölgeye Refah Sınır Kapısı’ndan 55 tır insani yardım ulaştı.

KAYNAK: AA
Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 55 tır girdi

Bugün bölgeye giren ilk insani yardım konvoyu olan 55 tırın, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin tarafından duyurulduğu bildirildi.

Filistin Kızılayı da yaptığı yazılı açıklamada, 50 tırın Refah Sınır Kapısı’nda Mısır Kızılayı’ndan alındığını kaydetti. Açıklamada, tırlarda gıda, içme suyu, tıbbi malzeme ve ilaç bulunduğu belirtildi.

İsrail’in Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle geniş çaplı saldırı başlatmış, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne ağır hava bombardımanı yapmıştı. İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’u asker olmak üzere 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri ölü bulundu. Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında 6 bin 150’si çocuk, 4 bini kadın olmak üzere 15 bin 207 Filistinli yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 249 Filistinli öldü.

İsrail ordusu, Gazze’de yaralı ve sivil on binlerce kişinin sığındığı hastaneleri zorla boşaltmak için bombaladı. Bazı hastanelere de baskın düzenledi. Saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güneyine yaptığı saldırılarda 22 sivil ölürken, Hizbullah ile sınırda çıkan çatışmalarda da 86 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti. Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesi konusunda 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) anlaşılmış ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası anlaşması gereği Gazze Şeridi’nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest kaldı. İsrail ordusu, 1 Aralık’ta "insani ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi’ne saldırılarına kaldığı yerden devam etti.

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