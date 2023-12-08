Rekabet kurulu ünlü süt ve meyve suyu firmalarına ceza yağdırdı

Rekabet Kurulu ünlü iki markaya milyonlarca lira ceza kesti. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, 2 şirket hakkında piyasadaki uygulamalarıyla "alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek" suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

Taraflar Rekabet Kurumu'na uzlaşma metni sununca masaya oturuldu. Rekabet kurulu şirketlerle kesilecek ceza konusunda anlaşma sağlayınca, soruşturma sonlandırıldı.

İçim Süt olarak bilinen Seher Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma sonucunda 173 milyon 784 bin 318 lira idari para cezası uygulandı.

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise 5 milyon 682 bin 68 lira ceza uygulanması kararlaştırıldı.