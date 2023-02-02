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Ekonomist Remzi Özdemir borsada neler olup bittiğini açıkladı

Ünlü ekonomist Remzi Özdemir, borsanın kaderinin Millet İttifakı'nın adayına ve AKP'nin seçimi kaybetmesine bağlı olduğunu açıkladı. Çünkü uluslararası fonlar "Hukukun tartışıldığı bir ülkeye asla gelmez" dedi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 08:13
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Remzi Özdemir borsada neler olup bittiğini açıkladı

Ekonomist Remzi Özdemir borsada neler olup bittiğini açıkladı
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Yeniçağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir "Borsada aslında ne oldu?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ödemir yazında çarpıcı konulara değindi.
İşte Remzi Özdemir'in o yazısı:

Borsa kelimenin tek anlamıyla kara Çarşamba yaşadı. Peki borsa 8 gün düştükten sonra neden kara Çarşamba yaşadı? İşte yanıtı:

Geçen yıl dolar bazında yüzde 100 yükselen borsa yeni yıla kötü başladı ve düşmeye devam ediyor. Dün bankacılık endeksi yüzde 7, 100 endeks yüzde 5 ve 30 endeks ise yüzde 5 değer yitirdi. 

Peki borsa 8 gün art arda neden değer yitirdi?

İşte yanıtı:

1-Para bitti! Borsaya yeni para girişi yok. Mevcut paralar ise çok sayıda halka arz ile borsadan çekildi. SPK’nın çok sayıda şirketin halka arzına izin vermesi büyük hataydı. Zaten sığ olan piyasadan para çıkışına neden oldu. Özellikle milyarlık halka arzlar ciddi para çıkışına neden oldu.

2-Robotlar! Dahası bilgisayar yazılımları. Bu yazılımlar endeksin belirli noktaya gelmesi halinde satı, belirli noktada alışı otomatik yapıyor. Hisse kademelerinin zayıf olması güçlü alıcıların olmaması panik satışa neden oldu. Panik robot yazılımların satışlarıyla daha da arttı. Panik robot yazılımını, yazılımda yatırımcıyı panikletti. Sonuçta çöküş yaşandı.

3-Yabancı satışı. Özellikle NATO üyesi ülkelerin İstanbul’daki konsolosluklarını kapatması yabancıların satışına neden oldu.

4-Borsada tek başına. Yabancılar özellikle İmamoğlu davası ile birlikte Türkiye’den çıkışını hızlandırdı. Yabancı takası yüzde 29’a kadar düştü. Yabancının alım yapmadığı borsada yeterince derinlik olmadı ve yükselişte düşüşte sert oldu. Para girişinin olmaması nedeniyle satışlar arttı.

BUNDAN SONRA NE OLUR?

Borsa bugüne kadar bireysel emeklilik fonları ve kur korumalı dan para kazanmayıp BİST’e gelenler sayesinde yükseldi.  BES /Bireysel Emeklilik Fonlarına yeni para girişi yok. 

Olanlar ise daha çok döviz ve altın fona geçmeye başladı. Borsaya taze para girişi olmadığı sürece geçen yıl ki gibi yükseliş olamaz. 

Seçimin yaklaşması ve 6’lı masa adayının ortaya çıkması ile birlikte yabancılar yeniden borsaya dönebilir. Ancak anketlerde AKP’nin güçlenmesi yabancıların gelmemesine engel olacaktır. 

Borsanın kaderi yeni adaya ve AKP’nin kaybetmesine bağlı. Çünkü uluslararası fonlar bağımsız merkez bankası ve uluslararası alanda kabul gören ekonomi politikalarını olmadığı bir ülkeye yatırım yapmaz. Hele hukukun tartışıldığı bir ülkeye asla gelmez.

 

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