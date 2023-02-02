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Borsa İstanbul'da yeni düzenleme. Yarından itibaren yürürlüğe girecek

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinin günlük kaybının yüzde 3 veya üzerinde olması durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik uygulanacağını açıkladı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 22:35
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Borsa İstanbul'da yeni düzenleme. Resmi siteden açıklandı

Borsa İstanbul'da yeni düzenleme. Yarından itibaren yürürlüğe girecek
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Borsa İstanbul'un, BIST 100 endeksine bağlı yukarı adım kuralı getirilmesine yönelik geliştirme hakkında yaptığı açıklama kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamaya göre, pay piyasasında BIST 100 endeksinin gün içerisinde önceki gün kapanış değerine oranla yüzde 3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı seans sonuna kadar otomatik uygulanacak.

İlgili uygulama yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Yapılan değişiklik kapsamında güncellenen pay piyasası prosedürüne Borsa İstanbul'un internet sayfasından erişebilecek.

Yukarı adım kuralının getirildiği durumlarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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Hayret
2.02.2023 23:26
23 liralık Pegasus 500 lira oldu. Millet satmayıp da turşusunu mu kuracak  
 
Ky neyi var neyi yok kaybetti
2.02.2023 23:23
Tedbir almak şimdi aklınıza geldi. Tebrikler.  
 
Borsa uzmanı levent
2.02.2023 22:56
Birileri yani 5 lileri ve 3 harflileri kollamak için daha ne icad edeceklerini şaşırdılar.dunyada hiçbir borsada bu yok serbest ekonomi ortadan kalki nca yatırımcı güvenip yatırım yapar mi  
 
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