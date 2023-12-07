Renault'tan flaş Türkiye kararı. Planlama yapıldı

Fransız otomobil şirketi Renault'tan Türkiye hamlesi geldi. Şirketten yapılan açıklamada, araç başına üretim maliyetlerini düşürmenin planladığı belirtildi.

Açıklamada, “Renault Grubu 2027'ye kadar araç başına üretim maliyetlerini içten yanmalı araçlarda yüzde 30, elektrikli araçlarda ise yarı yarıya azaltmayı hedefliyor” ifadesi kullanıldı.

Yeni planın Renault'u daha esnek, daha verimli ve daha rekabetçi hale getireceğine dikkat çekilen açıklamada, yeni modellerin geliştirme süresinin de üç yıldan iki yıla indirileceği aktarıldı.

Renault Grubu tesislerinde 8 yeni Renault aracın üretileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Renault’un Türkiye'deki Bursa tesisinde 2027'ye kadar dört yeni modelin üretiminin planlandığı” belirtildi.