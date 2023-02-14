Renault Group'un Türkiye CEO'su istifa etti

Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu görevinden istifa ettiğini Twitter’da yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

“10 yıllık unutulmaz bir kariyer sonrası Renault Grubundaki tüm görevlerimden bugün itibari ile ayrılıyorum” diyen Doğu, “Profesyonel hayatımda yeni hikayeler yazmayı hedeflediğim bir yolculuğa çıkarken başta Oyak Grubuna iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

HAKAN DOĞU KİMDİR?

1966 yılında Bursa’da doğan Hakan Doğu, 1987’de İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına 1987 yılında atılan Doğu, 1998 yılında Valeo Transmission Türkiye’ye katıldı.

Doğu, 4 senesi Fransa’da olmak üzere 15 yıl çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 2013 yılında Renault Group bünyesine Motor Aksamları Satın Alma Başkan Yardımcısı olarak katıldı, 2015 yılında Renault Group Satış sonrası Direktörü oldu.

2017 yılından itibaren Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance ortak girişiminde Global Kıdemli Satış Sonrası Başkan Yardımcılığını yürüten Doğu, aynı dönemde Renault Group Yönetim Komitesinde görev yaptı. Hakan Doğu, 1 Aralık 2020’de yeni grup organizasyonunda Renault Group tüm markalarının Satış Sonrası Ticari ve Kalite Hizmetlerini yöneten iş biriminin Kıdemli Başkan Yardımcılığına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerine atandı.

Hakan Doğu, son olarak 1 Aralık 2021’de Türkiye’de yüzde 100 Renault Grubu iştiraki olarak faaliyet gösterecek olan Renault Group Otomotiv A.Ş.’de CEO’luk görevini üstlendi. Doğu, Renault Group CEO’su Luca De Meo’ya bağlı olacak. Hakan Doğu profesyonel görevlerinin yanı sıra yurtdışında ve Türkiye’de Otomotiv dünyasının geleceği ile ilgili çeşitli çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 2020’de hayata geçen “Sürdürülebilir Ulaşım İnisiyatifi” kurucularından olan Doğu, ekonomik güçlendirme, çevre, insan hakları, bilim ve teknoloji konularıyla da yakından ilgileniyor.