CHP 28 Mayıs'ta oy kullanan yabancı seçmen sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak yeniden göreve seçildi. YSK sonuçlarına göre Erdoğan 27 milyon 725 bin 131, Kılıçdaroğlu 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.

Gerçekgündem’den Sema Kızılarslan’ın haberine göre, seçim sonuçlarının ardından en çok tartışılan konulardan biri de Suriyeliler başta olmak üzere yabancı kökenli seçmen sayısı. Peki 28 Mayıs seçimlerinde oy kullanan yabancı seçmen sayısı kaç? Suriye, Afganistan, İran, Irak ve Libya doğumlu seçmenlerin seçime etkisi ne oldu? CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış soruları yanıtladı.

DEVRİM BARIŞ: ‘‘OY KULLANAN YABANCI SEÇMEN SAYISI TOPLAM 240 BİN’'

CHP’li Devrim Barış, kullanan yabancı kökenli vatandaş sayısını aktardı. Barış’ın aktardığına göre, rakamlar şöyle:

Suriye doğumlu, 167 bin 703

Afganistan doğumlu, 23 bin 578

İran doğumlu, 21 bin 989

Irak doğumlu 16 bin 630

Libya doğumlu 6 bin ve diğer ülkeler de dahil 240 bin seçmen oy kullandı.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: ‘‘18 YAŞ VE ÜZERİ 163 BİN 44 KİŞİ KİŞİ VATANDAŞLIK ALDI’’

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de toplam 221 bin 671 Suriyelinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazandığını, 18 yaş ve üzeri nüfusun ise 163 bin 44 kişi olduğunu bildirmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ‘‘39 BİN 901 YABANCI YATIRIMCI GAYRİMENKUL ALIMI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞI OLMA HAKKINI ELDE ETTİ’’

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Suriyeli, Afgan, Uygur Türkü, Ahıska Türkü ve gayrimenkul satın alımı yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancıların toplam sayısı 413 bin 548 olarak belirlendi.

Söz konusu kişilerin 102 bin 750'si çocuk, 237 bin 21'i Suriye uyruklu, 117 bin 164'ü Ahıska Türkü, 12 bin 9'u Uygur Türkü ve 47 bin 354'ü Afganistan uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca, 39 bin 901 yabancı yatırımcı da gayrimenkul alımı yoluyla Türk vatandaşı olma hakkını elde etti.