Türk Lirası'nda yıllar sonra bir ilk! En yüksek seviyeye ulaştı

Türk lirası, TÜFE bazında 14,14 puan artış göstererek Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Son beş yılın en güçlü yıllık değerlenmesi kaydedildi.
Türk lirası reel anlamda Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, Temmuz 2024'te reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 0,91 puan artarak 62,90'a çıktı.
TCMB'nin verilerine göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 0,91 puan artarak 62,90 oldu. Haziran 2024'te endeks 61,99 düzeyindeydi.
TÜRK LİRASI DEĞER KAZANMAYA BAŞLADITürk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 14,14 puan artış gösterdi.
Bu artış, yaklaşık son beş yılın en güçlü yıllık değerlenmesi olarak kaydedildi. Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise 0,29 puan artışla 94,40'dan 94,69'a yükseldi.
YILLAR SONRA ZİRVE
Türk lirasının reel değeri, Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Yİ-ÜFE bazında da yıllık 12,97 puan artış yaşandı. Bu gelişme, Türk lirasının yeniden güç kazandığını gösteriyor.