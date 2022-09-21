Araplar AKP'nin beklediği parayla bakın ne yaptıracak: Bu da parayı nereye harcayacaklarını şaşıran Arapların çılgın projesi

Çölden Dubai gibi bir metropol yaratan Birleşik Arap Emirlikleri, gözde kentinde çılgın mimari projelerine devam ediyor.

Dünyadaki esinlenmeden payını alan Dubaililer, gözünü uzaya dikti.

NTV’nin haberin göre, Dubai'de dünyanın doğal uydusu Ay'a benzeyen bir lüks otel yapılacak.

Kanadalı bir mimarlık firması tarafından tasarlanan yapı 225 metre yüksekliğinde olacak. Ancak bu otel aynı zamanda bir alışveriş merkezi şeklinde tasarlandı. Böylece Dubai'deki Ay'a yılda 10 milyon ziyaretçi çekilmesi hedefleniyor.







LAS VEGAS'TAN ÖNCE DAVRANACAKLAR

Tasarımın gerçekliğini artırmak isteyen mimarlar astronotlar için bir eğitim merkezini de yapının içine ekledi. Ayrıca Ay'da 144 daire de olacak.

Yaklaşık 2 yılda tamamlanması planlanan projenin maliyeti ise beş milyar dolardan fazla.

2021 yılında Vegas'ta bir Ay yapılacağı açıklanmıştı. Ancak projenin inşaasına henüz başlanmadı.



Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında iki ay önce düzenlenen yatırım çalıştayında konuşan BAE'li Bakan Sarah Al Amir, Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurmuştu.