Arap turistler kiralık aracı çöplüğe çevirdi. Araplar pistir sözüne inanmıyordum diyen adam şok geçirdi

Trabzon’da Arap turistlerin kiraladığı bir aracın temizliğe getirilmesinden sonra çekilen videoda, aracı kullanan kişilerin çöplerini arabanın içine attığı görüldü.

Oto sanayide çekilen video sosyal medyada gündem oldu. Araçtan bir kutu çöp çıkarıldıktan sonra arabanın içinde bir yığın daha çöp kaldı.

"ARAPLAR PİSTİR SÖZÜNE İNANMIYORDUM"

Videoyu çeken kişi ise “Şu arabaya bir bakar mısınız? Araplar pistir diyorlar ya, ben inanmıyordum. Böyle bir şey görülmüş mü ya” ifadelerini kullandı.

ARAPLAR TÜRK PARASINI AYAKLAR ALTINA ALDI

Öte yandan milyonlarca Suriyelinin yaşadığı İstanbul'da gece kulübünde sınırsızca eğlenen Suriyeliler yerlere yüzlerce 50 lira saçmıştı. Üzerinde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı paraların üzerinde keyifle yürüyen Suriyeliler bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Videolardan iki tanesinde, üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan Türk liralarının yerlere saçıldığı ve eğlenmeye gelen Arap ziyaretçiler tarafından ezildiği görüldü.