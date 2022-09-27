27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Araplar tarım arazilerimizi satılığa çıkardı: Yağmada son nokta

Araplar tarım arazilerimizi satılığa çıkardı: Yağmada son nokta

Türkiye’ye Arap akını son sürat devam ediyor. TikTok’ta bir Arap gayrimenkul yatırımcısı, Kanal İstanbul güzergahının geçtiği yerden bir video çekerek, “Vatandaşlığa uygun satılık arsa” notuyla Arapları Türkiye’den arsa almaya davet etti.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 13:14
Takip Et

Yağmada son nokta: Araplar tarım arazilerimizi satılığa çıkardı

Araplar tarım arazilerimizi satılığa çıkardı: Yağmada son nokta
+
Aa
-

Sığınmacı ve kaçak kriziyle uğraşan Türk halkı, ekonomik kriz yetmezmiş gibi bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen paralı Araplarla karşı karşıya...

“Üç kuruş” bedel ödeyerek ev sahibi olan ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti olan Araplar, gözünü Türkiye’nin en değerli arsalarına dikti.

"ARSANIZI ŞİMDİDEN AYIRTIN"
Twitter’da “@alyen1st” isimli bir kullanıcı, "Araplar göz göre göre ülkeyi yağmalıyor… Tarım arazileri bile elden çıkıyor, anca seyrediyoruz. Arap emlakçının ilanı, metrekare başına 100 dolar.” diyerek son durumu gözler önüne serdi. Kullanıcılar, "Filistinliler, İsrail'e toprak sattı diye 'hak etti' diyorduk, 10 sene sonra biz de hak etmiş olacağız." dedi.

Söz konusu içerik TikTok’ta yayınlandı. Kendisini girişimci ve gayrimenkul yatırımcısı olarak tanıtan “anwar_tmh” kullanıcı adlı bir Arap, İstanbul Arnavutköy'de çekildiği tahmin edilen görüntülerde, Kanal İstanbul projesine atıfta bulundu ve "Arsanızı şimdiden ayırtın" notuyla, “Elinizi çabuk tutun” paylaşımı yaptı

Videoyu Araplar beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Söz konusu kullanıcının bir diğer paylaşımı ise şöyle:


yenicaggazetesi.com.tr

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mert merter
27.09.2022 14:02
Göçmenler, Arap ülkelerinin oligarkları ,Ruslar, Avrupalılar ,Afrikalılar meaşallah dünyanın dört bir yanından gelen gelene, e tabiki bu sessiz ve sistematik işgal paramızın pul olmasıyla iştah açtı  
 
Murat Çelik
27.09.2022 14:02
Satın efendiler satın.  
 
ayıp
27.09.2022 13:31
çıkar biz yerliyiz milliyiz der! hadi ordan! bu arada, durmak yok yola devam diyenlere selamlar!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
1
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
2
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
3
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Üniversite rektörü yurt yerine saray yaptırdı
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
4
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
5
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Turhan Çömez Afganların sırt çantalarında Türkiye'ye ne getirdiklerini açıkladı. Bölük bölük Türkiye'ye gelmelerine müsaade edilmişti
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
6
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Şehidin ardından emrindeki askerden duygulandıran mesaj: Gerçek Harbiye ruhu hala yaşıyor demek ki...
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
7
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
﻿Denizli Çameli Belediyesi işçi alacak
﻿Denizli Çameli Belediyesi işçi alacak
﻿Denizli Çameli Belediyesi işçi alacak
﻿Bursa Tarımaş 42 işçi alacak
﻿Bursa Tarımaş 42 işçi alacak
﻿Bursa Tarımaş 42 işçi alacak
﻿Mevsimsel depresyondan kurtulmanın ipuçları. Uzmanı açıkladı
﻿Mevsimsel depresyondan kurtulmanın ipuçları. Uzmanı açıkladı
﻿Mevsimsel depresyondan kurtulmanın ipuçları. Uzmanı açıkladı
﻿Bursa'da uçurum kenarında esrarengiz olay. Ambulanslar sevk edildi
﻿Bursa'da uçurum kenarında esrarengiz olay. Ambulanslar sevk edildi
﻿Bursa'da uçurum kenarında esrarengiz olay. Ambulanslar sevk edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.