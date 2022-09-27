Araplar tarım arazilerimizi satılığa çıkardı: Yağmada son nokta

Sığınmacı ve kaçak kriziyle uğraşan Türk halkı, ekonomik kriz yetmezmiş gibi bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen paralı Araplarla karşı karşıya...



“Üç kuruş” bedel ödeyerek ev sahibi olan ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti olan Araplar, gözünü Türkiye’nin en değerli arsalarına dikti.



"ARSANIZI ŞİMDİDEN AYIRTIN"

Twitter’da “@alyen1st” isimli bir kullanıcı, "Araplar göz göre göre ülkeyi yağmalıyor… Tarım arazileri bile elden çıkıyor, anca seyrediyoruz. Arap emlakçının ilanı, metrekare başına 100 dolar.” diyerek son durumu gözler önüne serdi. Kullanıcılar, "Filistinliler, İsrail'e toprak sattı diye 'hak etti' diyorduk, 10 sene sonra biz de hak etmiş olacağız." dedi.



Söz konusu içerik TikTok’ta yayınlandı. Kendisini girişimci ve gayrimenkul yatırımcısı olarak tanıtan “anwar_tmh” kullanıcı adlı bir Arap, İstanbul Arnavutköy'de çekildiği tahmin edilen görüntülerde, Kanal İstanbul projesine atıfta bulundu ve "Arsanızı şimdiden ayırtın" notuyla, “Elinizi çabuk tutun” paylaşımı yaptı



Videoyu Araplar beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.



Söz konusu kullanıcının bir diğer paylaşımı ise şöyle:





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