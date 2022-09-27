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  • Almanların içeride ücretini ödediği tüpler için "karneyle alıyorlar" dediler. Gerçeği dürüst gurbetçi açıkladı

Almanların içeride ücretini ödediği tüpler için "karneyle alıyorlar" dediler. Gerçeği dürüst gurbetçi açıkladı

AKP’li hesapların Almanya’da karneyle tüp dağıtıldığı iddiası gündem oldu. Gerçeği paylaşan gurbetçi vatandaş, “Hayatınız yalan. O tüpler bahçedeki barbeküler için kullanılıyor. Zevk için yani, ısınma amaçlı değil.” diyerek AKP’li trolleri madara etti.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 12:04
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Gerçeği dürüst gurbetçi açıkladı. Almanların içeride ücretini ödediği tüpler için "karneyle alıyorlar" dediler

Almanların içeride ücretini ödediği tüpler için ''karneyle alıyorlar'' dediler. Gerçeği dürüst gurbetçi açıkladı
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Derin ekonomik krizdeki Türkiye’yi Almanya ile kıyaslamaktan geri durmayan AKP’li troller, bu sefer baltayı fena taşa vurdu.

Başta yandaş karikatür sayfası Misvak olmak üzere birçok AKP’li hesap, Almanya’nın karneyle tüp dağıttığını iddia etti. Hatta buradan Erdoğan’ı öven AKP’liler, “Erdoğan'ın denge siyaseti olmasaydı şu an bu twiti tüp kuyruğundan atıyor olacaktık.” dedi.

GURBETÇİ, AKP’LİLERE İSYAN ETTİ: “ULAN HAYATINIZ YALAN!”
Gerçek ise kısa süre sonra anlaşıldı. Almanya’nın Stuttgart kentinde yaşayan “@portovecchiaaa” isimli Twitter kullanıcısı durumu açıkladı. “Ulan hayatınız yalan!” diyerek AKP’lilere isyan eden gurbetçi kullanıcı, şu paylaşımı yaptı: “Karne falan değil o, kasada ödemesini yapıp dışarıdan tüpü alıyorlar. O tüplerin yüzde 90’ı da bahçedeki barbeküler vs. için kullanılıyor. Zevk için yani, ısınma amaçlı değil.”

Gurbetçi kullanıcının söz konusu paylaşımı şöyle:



İşte AKP'li trollerin tek bir koro halinde yaptıkları o paylaşımlar...
 


yenicaggazetesi.com.tr

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Şeref
27.09.2022 12:43
Şunu iyi bilinki Almanyada hırsız yok hersene hazine 850 milyar avro fazla veriyor kimse Almanya yı soyuyor rüşvet hırsızlığın H si bile yok orada haramiler sahtekarlar yok böyle bilin  
 
Şeref
27.09.2022 12:38
Tüpten vazgeçtik 3 kuruşluk maskeyi dağıtmayı beceremediler bizdeki beceriksizler millete iban verdiler milletin 1o lirasına göz diktiler parayı da 5lş ceteye ödeme yaptılar zavallılar Almanya öylemi  
 
vatandaş
27.09.2022 12:36
adamların mangal tüpü onlar :)))  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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