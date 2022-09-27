Almanların içeride ücretini ödediği tüpler için ''karneyle alıyorlar'' dediler. Gerçeği dürüst gurbetçi açıkladı

Derin ekonomik krizdeki Türkiye’yi Almanya ile kıyaslamaktan geri durmayan AKP’li troller, bu sefer baltayı fena taşa vurdu.

Başta yandaş karikatür sayfası Misvak olmak üzere birçok AKP’li hesap, Almanya’nın karneyle tüp dağıttığını iddia etti. Hatta buradan Erdoğan’ı öven AKP’liler, “Erdoğan'ın denge siyaseti olmasaydı şu an bu twiti tüp kuyruğundan atıyor olacaktık.” dedi.

GURBETÇİ, AKP’LİLERE İSYAN ETTİ: “ULAN HAYATINIZ YALAN!”

Gerçek ise kısa süre sonra anlaşıldı. Almanya’nın Stuttgart kentinde yaşayan “@portovecchiaaa” isimli Twitter kullanıcısı durumu açıkladı. “Ulan hayatınız yalan!” diyerek AKP’lilere isyan eden gurbetçi kullanıcı, şu paylaşımı yaptı: “Karne falan değil o, kasada ödemesini yapıp dışarıdan tüpü alıyorlar. O tüplerin yüzde 90’ı da bahçedeki barbeküler vs. için kullanılıyor. Zevk için yani, ısınma amaçlı değil.”



Gurbetçi kullanıcının söz konusu paylaşımı şöyle:







İşte AKP'li trollerin tek bir koro halinde yaptıkları o paylaşımlar...





yenicaggazetesi.com.tr