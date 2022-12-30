30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yeni yıla Türkiye'de girecekler

Rusya'nın en büyük çevrimiçi seyahat servislerinden Kupibilet, Rus turistlerin yeni yıl kutlamaları için en çok tercih ettikleri yurtdışı destinasyonlarını açıkladı. Buna göre yeni yıl kutlamaları için en popüler ülke Türkiye oldu.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 00:37
Takip Et

Rezervasyon şirketlerinin verileri yeni yılda tercihlerini Türkiyeden ayna kullanacaklarını gösterdi

Yeni yıla Türkiye'de girecekler
+
Aa
-

Rezervasyon verilerini inceleyen çevrimiçi seyahat servisi Kupibilet uzmanları, Rus turistler arasında en popüler yurtdışı destinasyonu olan Türkiye’nin yeni yıl tatili rezervasyonlarında yüzde 28’lik payla listenin başında yer aldığını belirledi.

MOLDOVA İLK BEŞE GİREMEDİ

Rus turistlerin yüzde 16'sı Ermenistan'ı, yüzde 7'si İsrail ve Azerbaycan'ı, yüzde 5'i Özbekistan'ı tercih etti. Geçen yıl üçüncü sırada yer alan Moldova, bu yıl ilk beşe giremedi. Yurtdışındaki en popüler sahil destinasyonları ise Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 3), Tayland ve Mısır (yüzde 2) olarak sıralandı.

Yılbaşı tatili için yurtdışındaki biletlerin ortalama fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 68 artarak ortalama 23.2 bin ruble oldu. Yurtiçi uçuşlarda ise fiyatlar yüzde 28 artarak 8 bin rubleye ulaştı.

Yurtiçi seyahatlerde Moskova yüzde 23 ile en popüler destinasyon olurken, turistlerin yüzde 15'i St. Petersburg'u, yüzde 7'si ise Soçi'yi tercih etti. Önceki yıl talep gören Mahaçkale ve Krasnodar bu yıl ilk beşe giremeyerek yerlerini Mineralnye Vody ve Kaliningrad’a bıraktı. (Odatv.com)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
1
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
2
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
3
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Sırbistan ve Kosova gerginliğinde önemli adım. Bu sabahtan itibaren başlıyor
4
﻿Sırbistan ve Kosova gerginliğinde önemli adım. Bu sabahtan itibaren başlıyor
﻿Sırbistan ve Kosova gerginliğinde önemli adım. Bu sabahtan itibaren başlıyor
﻿Yılbaşı için meteoroloji büyük uyarı yaptı. Herkesin bu uyarıyı okuması lazım
5
﻿Yılbaşı için meteoroloji büyük uyarı yaptı. Herkesin bu uyarıyı okuması lazım
﻿Yılbaşı için meteoroloji büyük uyarı yaptı. Herkesin bu uyarıyı okuması lazım
﻿AKP'li ismin ahlaksız paylaşımına tepkimizi göstereceğiz. İYİ Parti ve CHP heyetleri saat verdi
6
﻿AKP'li ismin ahlaksız paylaşımına tepkimizi göstereceğiz. İYİ Parti ve CHP heyetleri saat verdi
﻿AKP'li ismin ahlaksız paylaşımına tepkimizi göstereceğiz. İYİ Parti ve CHP heyetleri saat verdi
﻿Liseli öğrenciler arkadaşlarını dövüp zorla oyun oynattılar. Siyasilerin her gün kin, nefret, hakaret lafları ettiği ülkenin son hali
7
﻿Liseli öğrenciler arkadaşlarını dövüp zorla oyun oynattılar. Siyasilerin her gün kin, nefret, hakaret lafları ettiği ülkenin son hali
﻿Liseli öğrenciler arkadaşlarını dövüp zorla oyun oynattılar. Siyasilerin her gün kin, nefret, hakaret lafları ettiği ülkenin son hali
﻿"Düşman vazgeçmedi"
﻿
﻿"Düşman vazgeçmedi"
﻿Ehliyetsiz sürücüden şaşırtan savunma
﻿Ehliyetsiz sürücüden şaşırtan savunma
﻿Ehliyetsiz sürücüden şaşırtan savunma
﻿Denizli'de deprem
﻿Denizli'de deprem
﻿Denizli'de deprem
﻿Yeni yıla Türkiye'de girecekler
﻿Yeni yıla Türkiye'de girecekler
﻿Yeni yıla Türkiye'de girecekler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.