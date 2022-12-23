Ülkesi savaşta olan Ruslar tatil için geldikleri Türkiye’de Türklere ‘Çurka’ diyerek hakaret etti

Bir tur otobüsünde geçen olay şoförün farklı bir yere gitmesiyle patlak verdi.

Otobüs şoförüne kızan Rus sinkaflı küfür ettikten sonra şoföre "Çurka" diyor.

Arkadaşını uyaran diğer Rus, otobüs şoförünün suçlu olmadığını tur rehberinin suçlu olduğunu söyleyerek yine küfür ediyor ve “o da Çurka” diyor.

Başka bir Rus ise suçluyu buluyor ve “Bunların suçu yok, suçlu operatör” diyerek ortamı sakinleştirmeye çalışıyor.

Çok gezdirildiklerini söyleyen Rus ise Türklere "Çurka" diyerek hakaret etmesi tepki ile karşılanırken ülkesi savaşta olan Rus’un tatil yapması ise ilginç olarak değerlendirildi.

"ÇURKA" NE DEMEK?

“Çurka” kelimesi Rusya’da daha çok Kafkas kökenli esmer tenli özelliklede Azerbaycanlılara söylenen ve hakaret içeren bir sözcük. “Aptal, Eğitimsiz, Medeniyetsiz” anlamında kullanılan bu sözcük özellikle Türkler için kullanıldığı biliniyor.