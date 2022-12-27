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  • Ünlü model Şevval Şahin sevgilisi ile Londra'da el ele göz göze tatil yapıyor. Ayrılıkları kısa sürdü

Ünlü model Şevval Şahin sevgilisi ile Londra'da el ele göz göze tatil yapıyor. Ayrılıkları kısa sürdü

Ünlü model Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini bitirdi ancak ikili ayrılığa fazla dayanamadı. İlişkilerine ikinci bir şans daha veren Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, tatil için Londra'ya gitti.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 13:06
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Kısa bir süre önce ayrılık kararı alan Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu ayrılığa fazla dayanamayıp Londra'ya tatiline çıktı

Ünlü model Şevval Şahin sevgilisi ile Londra'da el ele göz göze tatil yapıyor. Ayrılıkları kısa sürdü
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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile ayrılmasından kısa bir süre sonra kalbini Murat Kazancıoğlu'na kaptırdı. Yeni bir aşka yelken açan Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, kısa bir süre önce birlikteliklerini noktalama kararı aldı. İkili, ayrılığa daha fazla dayanamadı ve ilişkilerine bir şans daha verdi.

Ünlü çift, tatil yapmak için soluğu Londra'da aldı. Şehirde birçok yeri gezen Kazancıoğlu ve Şahin, çekildikleri kareleri sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan gönderiye Şahin, "Aşkımla memleketimde" notunu düştü.

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