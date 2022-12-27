Ünlü model Şevval Şahin sevgilisi ile Londra'da el ele göz göze tatil yapıyor. Ayrılıkları kısa sürdü

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile ayrılmasından kısa bir süre sonra kalbini Murat Kazancıoğlu'na kaptırdı. Yeni bir aşka yelken açan Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu, kısa bir süre önce birlikteliklerini noktalama kararı aldı. İkili, ayrılığa daha fazla dayanamadı ve ilişkilerine bir şans daha verdi.

Ünlü çift, tatil yapmak için soluğu Londra'da aldı. Şehirde birçok yeri gezen Kazancıoğlu ve Şahin, çekildikleri kareleri sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan gönderiye Şahin, "Aşkımla memleketimde" notunu düştü.