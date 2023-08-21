Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı

Rıdvan Dilmen, zamanın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum vasıtasıyla Fenerbahçe'ye tahsis edilen 200 dönümlük askeri arazinin nasıl Sarı Lacivertli kulübe kazandırıldığını ilk kez anlattı.

Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen'in Murat Kurum'la yaşadığı bir diyaloğu anlattığı video sosyal medyada gündem oldu.

Dilmen, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüklerini ve 200 dönümlük askeri araziyi Fenerbahçe Kulübü'ne kazandırdıklarını itiraf etti.

Sports Digitale kanalında detayları açıklayan Rıdvan Dilmen, "Bir şekilde startı veren ben oldum. Aziz Bey büyüttü işi. Ali Bey’de büyük çabalarla bu işi halletti. Yani bir emeğimiz oldu burada" ifadelerini kullandı.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN OLAY YARATAN AÇIKLAMALARI:

Bir gün Fenerbahçe’ye de hiçbir şey yok mu derken ya dedik Fenerbahçe’de de Topuk yaylası var derken o ara Samandıra’da tesislerimizin hemen ön çapraz karşısında askeri bir alan var. Bak orada bir yer var dedi Murat Bey kulakları çınlasın bakan bey neresi filan derken bilgisayarı açtı bak şurası çok güzel çizsene şuradan bir 200 dönüm dedim.

"CUMHURBAŞKANI'NDAN RANDEVU ALINDI"

Çizdik ya dedi tabi bunun hani izinleri gerekli hem Milli Savunma Bakanlığı’na hem Cumhurbaşkanımıza söylememiz gerek. Tabi benim önce Aziz Bey’e söylemem gerekti. Ben Aziz Bey’e gittim kulübe, Aziz Bey gitti hemen Murat Bey’i aradı bir randevu gittik yine dedi ki Aziz Bey ben burayı istiyorum Fenerbahçe’ye. Sonrasında Cumhurbaşkanı’ndan randevu alındı, gidildi. Aziz Bey ve ben, dedi ki biz buraya üniversite taşıyabiliriz tesis yapabiliriz diye.

"CUMHURBAŞKANI MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NI ARADI"

Sağ olsunlar Milli Savunma Bakanı’nı o dönemin Milli Savunma Bakanı’nı aradı Cumhurbaşkanı burayı dedi hazırlığını yapın. Ondan sonra Ali Bey geldikten sonra Ali Beyler de yoğun çabayla en sonunda kulübümüze çok önemli bir yer olarak tahsis edildi. Yani bir şekilde startı veren ben oldum. Aziz Bey büyüttü işi. Ali Bey’de büyük çabalarla bu işi halletti. Yani bir emeğimiz oldu burada.

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