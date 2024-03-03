Rıdvan Dilmen 'bu kadar da olmaz' diyerek açıkladı. Santos hakkında akılalmaz bir iddiada bulundu

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan dev derbide sarı-kırmızılılar rakibini Al-Musrati’nin kendi kalesine attığı gol ile 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından TV8,5 ekranlarında derbiyi değerlendiren Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadelerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen’in sözleri:

"BU KADAR DA OLMAZ"

"Beşiktaş gibi bir takımın orta saha üçlüsü de, yedek kulübesi de böyle olmaz. Bu kadar da olmaz. Çok kötü gerçekten..."

"YARATICILIKTAN UZAK"

"Maçın başındaki gol, Beşiktaş'ın stratejilerini değiştirmesi gerekiyordu. Galatasaray biraz daha kontrollü ve yavaş oynuyor. Atmosfer oldukça yüksek. Beşiktaş'ın kadrosu önce savunma, sonra hücum prensibine dayanıyor. 4 stoperle oynuyorlar ki bu da yaratıcılıktan uzak bir oyun sergilemelerine neden oluyor..."

"KORKAKLIK VE SAYGI DUYMAK ARASINDA GİDİP GELDİ"

"Haftalardır Beşiktaş camiası bu maçı bekliyordu. Ama oyun olarak Galatasaray'la başa edemediler. Mağlubiyeti hak ettiler. Fernando Santos, korkaklık ve saygı duymak arasıyla gidip geldi."