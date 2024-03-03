Derbi çıkışında ilginç rastlandı. Polisler art arda korumaya aldı

Selahattin Ekrekli
Derbi çıkışında ilginç rastlandı. Polisler art arda korumaya aldı
İnönü Stadı'ndan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray kafilesi stadı terk ederken ilginç bir detay yaşandı.

Derbiyi kazanan ve liderlik koltuğunu koruyan Galatasaray, 28. haftalar itibarıyla en çok puan toplayan takım olarak yeni bir rekora imza attı.

Beşiktaş'a karşı derbiyi tek golle kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin en başarılı performansına ulaştı.

Geride kalan 28 maçta 24 galibiyet ve 3 beraberlik alıp sadece Hatayspor'a yenilen Galatasaray, toplam 75 puanın sahibi oldu.

ART ARDA STADI TERK ETTİLER

Maç sonrası Galatasaray otobüsü polis korumasıyla stattan ayrıldı.

Kısa bir süre sonra da Beşiktaş'ın takım otobüsünün stadı terk ettiği görüldü.

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