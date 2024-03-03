Fatih Terim yine başaramadı. Verdiği hakem cevabı kimseyi şaşırtmadı

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Fatih Terim yine başaramadı. Verdiği hakem cevabı kimseyi şaşırtmadı
Deplasmanda OFI ile berabere kalarak şampiyonluk şansı iyice azalan Panathinaikos'ta Fatih Terim hakemleri suçladı.

Yunanistan Süper Ligi’nin 26. Haftasında Fatih Terim’in başında bulunduğu Panathinaikos deplasmanda OFI ile karşı karşıya geldi.

Theodoros Vardinogiannis Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 21’de Jimenez 81’de Iseka kaydetti. Panathinaikos’un golleri ise 36’da Ionnidis 83’te Sporar kaydetti.

Bu skor ile birlikte son 5 maçtaki 3. beraberliğini alarak 1 puana razı gelen Panathinaikos 56 puan ile 4. Sıraya geriledi. Lider Paok ile puan farkının 4'e çıkmasının ardından Yunan ekibinin şampiyonluk ihtimali iyice zayıfladı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim beraberliğin nedeninin hakemler olduğunu açıkladı.

İşte Fatih Terim’in sözleri:

"Bugün birçok fırsat bulduk. Hakemler oynamamıza izin vermedi. Hakemlikten bahsetmedim ama oynamak isteyen bir takımız ve izin vermediler. Bir yarı oynadık ve oyun durmadı mı, bilmek istiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Oyunda, penaltılarda ve değişikliklerde gecikme yaşandı. Oynamak istiyoruz. Eğer oynamamıza izin verilmezse hiçbir şey yapamayız."

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