Beşiktaş penaltı beklemişti Ahmet Çakar bombayı patlattı

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Beşiktaş penaltı beklemişti Ahmet Çakar bombayı patlattı
Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş Galatasaray derbisinin en çok konuşulan penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

Galatasaray deplasmanda oynadığı Beşiktaş derbisinden 1-0 galip ayrılarak zirvedeki yerini korudu.

Beşiktaş cephesi ise hakem Halil Umut Meler'in kararlarına tepkiliydi.

Siyah-Beyazlılar'ın ortak isyanı Cenk'in yerde kaldığı pozisyondu.

Mücadelenin 53. dakikasında Cenk Tosun, Derrick Köhn ile ikili mücadelesinin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Maçın orta hakemi Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü ve oyunun devam etmesini istedi.

Oyunun devam etmesine büyük tepki gösteren Cenk Tosun, itirazlarını sürdürdüğü için sarı kart gördü.

Ünlü spor yazarı, eski hakem Ahmet Çakar, pozisyonla ilgili çok tartışılacak iki paylaşım yaptı.

Çakar, ilk olarak "Halil Umut Meler ve VAR hakemi, Beşiktaşlı Cenk'e yapılan bariz penaltıyı yediler" dedi.

Ahmet Çakar karşılaşma sonunda da şu paylaşımı yaptı: "Şu penaltıyı görmemek, vermemek, VAR'a davet etmemek ya da edememek asla masum bir hakem hatası değildir. Peki sizce nedir?"

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