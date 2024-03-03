Erman Toroğlu'nun üstündeki görenleri çılgına çevirdi. 75 yaşında öyle bir şey giydi ki seyirciler maçı unuttu

Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından A Spor'u açanlar Erman Toroğlu'nun ceketini görünce neye uğradığını şaşırdı.