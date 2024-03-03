Erman Toroğlu'nun üstündeki görenleri çılgına çevirdi. 75 yaşında öyle bir şey giydi ki seyirciler maçı unuttu

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Erman Toroğlu'nun üstündeki görenleri çılgına çevirdi. 75 yaşında öyle bir şey giydi ki seyirciler maçı unuttu
Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından A Spor'u açanlar Erman Toroğlu'nun ceketini görünce neye uğradığını şaşırdı.

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 1-0’lık skorla mağlup etti.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 2. Dakikada Al-Musrati kendi kalesine attı.

Bu sonuş ile birlikte puanını 75’e çıkaran Galatasaray Fenerbahçe’yi geçerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın ardından futbolseverler Erman Toroğlu’nun değerlendirmesini izlemek için A Spor’u açtığı sırada gözlerine inanamadı.

75 yaşındaki Erman Toroğlu’nun giydiği Louis Vuitton marka gri renkli desenli ceket sosyal medyanın gündemine oturdu. 4,904 dolarlık (153 bin lira) ceketin dışında Toroğlu'nun altın kolyesi ve saati de dikkatlerden kaçmadı.

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