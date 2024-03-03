Arina ve Vargas vurdu Zehra Güneş baktı. Derbiyi Fenerbahçe kazandı

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Arina ve Vargas vurdu Zehra Güneş baktı. Derbiyi Fenerbahçe kazandı
Fenerbahçe Opet derbi mücadelesinde VakıfBank'ı 3-1'le geçti, zirvedeki yerini korudu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

Fenerbahçe Opet; Burhan Felek Voleybol Salonu'nda VakıfBank'ı konuk etti.

Sarı-Lacivertli ekip mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. 22. maçında 21. galibiyetini alan Fenerbahçe Opet liderliğini sürdürdü.

VakıfBank ise ligde ikinci kez yenildi.

Fenerbahçe Opet'in iki yıldızı performanslarıyla yıldızlaştı. Arina Fedorovtseva 19, Melissa Vargas 18 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

VakıfBank'ın milli oyuncusu Zehra Güneş ise sadece 2 sayı kaydedebildi.

Fenerbahçe Opet: 3 - VakıfBank: 1
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Cristina, Ada Germen Korkmaz, Meryem Boz)
VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi Guimaraes, Bahar Akbay, Thompson, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Zeynep Sude Demirel, Zehra Güneş, Frantti, Aylin Acar)
Setler: 25-13, 22-25, 25-18, 25-21
Süre: 97 dakika (19, 27, 22, 29)

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