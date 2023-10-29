Rıdvan Dilmen Galatasaray'da devre arasında yaşanacak ayrılığı açıkladı

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Rizespor- Galatasaray maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"OKAN HOCA KARARINI VERMİŞ"

Ndombele ile yolların ayrılacağını açıklayan Dilmen, "Galatasaray'ın devre arasında Ndombele ile yolunu ayıracağını düşünüyorum. Tam 2 ay oldu, bir oyuncu 2 ayda hazır hale gelmez mi? Okan hoca kararını vermiş. Ndombele ile yollar ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Takıma geldiği günden bu yana Ndombele'nin fazla kiloları sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.

Fransız oyuncu Sarı Kırmızılı formayı bu sezon 7 kez terletti. Gol ve asist katkısı yapamadı.