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Jesus'a sert sözler: Arda Güler'e bu yapılmaz

Fenerbahçe haftayı Konyaspor yenilgisiyle kapatırken, Rıdvan Dilmen'den teknik direktör Jorge Jesus'a eleştiri geldi

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:16
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:32
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Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'u eleştirdi

Jesus'a sert sözler: Arda Güler'e bu yapılmaz
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Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5'taki programda Konyaspor karşısında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'yi değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Dilmen, şunları söyledi:

- İlk yarı itibarıyla bir kez kaleci yere yatmadı. Fenerbahçe'nin problemi birkaç tane kendi pozisyonunda yer almayan oyuncuların sahada olması.

- Adil, iki kez Valencia'yı tahrik ediyor ancak bu onun rakibine vurmasını gerektirmez. Valencia'nın kırmızı kartı doğru. Adil birkaç kez ittikten sonra Valencia ayağıyla bir hamlede bulunuyor. Rakip oyuncu seni tahrik etsin, vurmayacaksın yine de...

- Hocayı yanıltan bazı oyuncular var. Birisi Emre Mor, baskı olmayan Karagümrük'te oynamak başka, Fenerbahçe'de oynamak başka.

- Crespo benim çok beğendiğim bir oyuncu değildir ancak hocanın getirdiği Arao'dan eksik yaptığı tek bir şeyi söyleyebilir misiniz?

- Fenerbahçe'de pas oyunu diye bir şey bahsedemeyiz. Konya, Başakşehir gibi takımlar oyuna sahip olmak isteyen takımlar. Maçları çok zevkli geçmiyor olabilir ama iki takım da gol yememiş.

- 50 bin kişinin önünde yürekten oynamak kolay. İlk kez İstanbul dışında çıktığınız maçta Peres dışında kendini sahaya veren yoktu sahada. Kimse de kendini kandırmasın 11'e 10 oynamak ile alakası yok şartlar eşitken de Konya daha iyiydi.

- Jorge Jesus esnek bir teknik adam evet. Ancak bu kadro üçlü oynayacak bir yapıya sahip değil. Zaman zaman üçlü de oynayabilirsiniz ancak ana planınız dörtlü üzerine olmalı.

- Hocanın demeçlerinden anladığımız ana hedef Süper Lig şampiyonluğu. Ancak ne önceki maçlardaki 6-0'lık ve 4-2'lik skorlar Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı ne de bugünkü mağlubiyet şampiyonluktan etti. Sabırlı olmak zorundasınız.

- Evet bu ligde çok gol atmak çok önemli ancak bu kadar da fazla tehlike görmemelisiniz kalenizde. Ümraniye 3 attı 5 kaçırdı, Adana Demirspor birçok gol kaçırdı. Konyaspor birçok kez ofsayt yüzünden pozisyonları değerlendiremedi.

- Üçlü savunma oynuyorsanız Lemos falan oynamaz, Arao orta sahada oynamaz, Lincoln sol kanat bekte oynamaz. Alioski var elinizde, Ferdi'yi koyabilirsiniz oraya.

- Arda Güler bu kadar terk edilecek bir oyuncu değil. Bu kadar isteksiz bir takımda Arda gibi bir oyuncu nasıl oynamaz, gerçekten anlamıyorum. Bu yapılmaz.

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