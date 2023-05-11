Rihanna'nın bebeğinin adı ortaya çıktı

ABD'li rapçi ASAP Rocky'den ikinci bebeğine hamile olan dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın geçtiğimiz mayıs ayında kucağına aldığı oğlunun ismi doğumundan bir yıl sonra sonunda ortaya çıktı.

Rihanna'nın bebeğinin adı ortaya çıktı

Rapçi ASAP Rocky ile yıllardır aşk yaşayan gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini beklediğinin müjdesini vermişti.
13 Mayıs 2022'de doğum yapan şarkıcı, erkek bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı.

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İKİNCİ BEBEĞİNİ BEKLİYOR

Barbadoslu şarkıcı, 12 Şubat'ta ise Super Bowl devre arasındaki performansında hayranlarını şoke eden haberi vererek; ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

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Bebeğinin fotoğraflarını artık sık sık sosyal medya hesabında paylaşan yıldız oğlunun adını sır gibi saklamasına rağmen, İngiliz gazetesi Daily Mail; ünlü çiftin bebeğinin doğum belgesine ulaştı.

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ASAP Rocky ve Rihanna'nın oğlunun adının, RZA Athelston Mayers olduğu ortaya çıktı.

35 yaşındaki şarkıcı, oğlunun ismi için ise ünlü hip hop efsanesi Wu-Tang Clan grubunun üyelerinden rapçi RZA'dan ilham aldığı iddia edildi.

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