Rihanna göbeğini göstermekten vazgeçmiyor

Dünyanın en çok beğenilen isimlerinden biri olan Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Rihanna göbeğini göstermekten vazgeçmiyor

Rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de Los Angeles'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Oğullarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, şu aralar ikinci kez ebeveyn olmaya hazırlanıyor.

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Fransa'nın başkenti Paris'te önceki gece ASAP Rocky ile birlikte bir restorana giden Rihanna, göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

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Birinci hamileliğinde de göbek dekoltesi vermeyi seven ünlü şarkıcı, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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