Rihanna'ya takıntılı hayran şoku! Polisler evini kuşattı 

Rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Oğullarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, şu aralar ikinci kez anne ve baba olmak için gün sayıyor.

Doğuma az kalan bebeği için hazırlık yapmaya başlayan Rihanna, dün sabah yanında korumalarıyla alışverişe çıktı. 35 yaşındaki şarkıcı, bir bebek mağazasına girip doğacak bebeğine kıyafet aldı.

Makyaj yapmayan ve yüzünü de büyük güneş gözlükleriyle saklayan Rihanna'nın karnını kapatan kıyafetler giymeyi tercih ettiği görüldü. Barbadoslu şarkıcı, mağazaları gezerken dışarıda bekleyen korumaları Rihanna'ya mağazadan çıktıktan sonra yürürken ve otomobiline binerken eşlik etti ve adeta etrafında kuş uçurtmadı.

Ancak aynı gün Rihanna'nın Los Angeles'taki evinde büyük bir panik yaşandı. Adı açıklanmayan bir adam ünlü şarkıcının evine gelip içeri girmek için hareketlenince evdeki personel hemen yardım çağırdı ve Rihanna'nın evinin çevresi bir anda sayısız polis arabası ve etrafta koşturan polis memurlarıyla doldu.

Rihanna'nın basın sözcüleri şarkıcının bu panik anlarında evde olup olmadığıyla ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı. Ancak aynı gün, gündüz saatlerinde alışverişte görüntülenen Rihanna’nın büyük ihtimalle evde olmadığı düşünülüyor.

Polisler tarafından sorgulanan adamın üzerinde silah taşımadığı ve eve fiili olarak girip bir suç işlemediği için daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

EVLENME TEKLİFİNDE BULUNACAKTI

Polis yetkilileri kırmızı bir sweatshirt ve siyah eşofman giyen 20’li yaşlardaki adamın eve Rihanna’ya evlenme teklifi etmek için geldiğini, mülke izinsiz şekilde girmeye çalıştığı için olay yerine polis çağırıldığını açıkladı. Yetkililer eve acil şekilde yetişince adamın Rihanna’nın evinin sadece garaj girişine kadar ilerleyebildiğini söyledi.

