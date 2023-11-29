Rıza Çalımbay en büyük korkusunu açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, düzenlediği basın toplantısında özellikle sakatlıklar ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rıza Çalımbay en büyük korkusunu açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Club Brugge maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Peş peşe gelen sakatlık haberlerinden yakınan tecrübeli hoca, "Çok fazla söylemek istemiyorum ama 9-10 sakatımız var. Bu maçtan sonra Ankaragücü ve Fenerbahçe maçları var. Bu kadar sakat varken, yarınki maçta bazı arkadaşları oynatmayacağız. Bizim kadro iyi ama bizi mahveden şey sakatlıklar. Yarın stoper yok, sol bek yok. Bunun için değişik bir takımla çıkmak durumundayız. Korkuyorum, tekrar başka sakatlıklar olabilir diye. Basın toplantısına gelirken bile doktor arkadaş sakatlık haberi verdi. Amartey'in kasığında problem varmış" dedi.

ÖNCEKİ HOCALARI SUÇLAYAMAM
Kariyeri boyunca bu kadar sakat oyuncuyu bir arada görmediğini de sözlerine ekleyen Çalımbay, "İlk defa yaşıyorum. Nedeni ne, tam bilmiyorum. Bizden önceki hocaları suçlayacak değilim. Aşırı yüklenme olabilir. Altyapıdan oyuncu aldık, keşke daha da olsa ve alsak. Necip Uysal ve Omar Colley sağlam ama Necip cezalı. Umur Meraş listede yok, sol bek yazacak oyuncu yok. Bakhtiyor Zaynutdinov belki maskeyle oynayacak" yorumunu yaptı.

HERKES GİDER BEŞİKTAŞ KALIR
Çalımbay sözlerine şöyle tamamladı: "Geldiğimizde oyuncuların yüzleri gülmüyordu. Antrenmana kafaları yerde geliyorlardı. Bu durumu toparladık. Oynadığımız 3 maçta esas kazandığımız şey, futbolcuların öz güveni oldu. İki hafta sonra çok daha iyi yerlere gelecekler. Sakatlıkları aştığımız zaman daha iyi olacak. Ancak zaman da yok, sürekli maç var. Bu süreçte sakatlar iyileşirse, daha da iyi olacağız. Burası Beşiktaş! Başkan gider, antrenör gider, futbolcu gider ama hedef daima şampiyonluktur."

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