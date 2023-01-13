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Kayseri'de fark yiyen Sivasspor'un hocası Çalımbay'dan flaş açıklama

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayserispor'a 4-1 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 23:08
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Rıza Çalımbay Kayserispor maçından sonra konuştu

Kayseri'de fark yiyen Sivasspor'un hocası Çalımbay'dan flaş açıklama
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Kayserispor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor'a karşı mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Hatalardan dolayı gol yediklerini aktaran Çalımbay, "Tabii ki futbolda maalesef bazen böyle şeyler oluyor, yaşanıyor. Biz de tabii ki bugün hakikaten bunu hak ettik. İkinci yarı tabii ki hem taktik değişikliği hem oyuncu değişikliğini de yaptık. Golümüzü de bulduk, iyi de oynamaya başladık ama yine de tabii ki bazı hatalarımızdan dolayı yine de bir tane daha gol yememiz bizim için tabii ki kötü oldu." diye konuştu.

Çalımbay, önemli iki forvetlerinin takımda olmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bizim 2 forvetimiz var. Biri Mustafa Yatabare, biri Leke James. Biz bunlardan zaten yararlanamıyoruz. Özellikle de Leke James'in ve Mustafa'nın olmaması bizim için bir dezavantaj oldu çünkü ileride çoğalamadık. İleride top tutamadık maalesef ama yine de ne olursa olsun böyle bir skor olmaması gerekiyordu. Bazı arkadaşlarımız maalesef kapasitesinin bayağı bir altında oynadılar. Bugün şanssız bir günümüzdü."

Takımına güvendiğini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu takım 3 sene Avrupa'ya giden bir takım. Bu takım, Türkiye Kupası'nı alan bir takım ve bu takım martta grup maçlarını tekrar oynayacak bir takım. Grubunu lider olarak bitiren bir takım. Bu, şunu gösterdi ki bu takıma mutlaka çok iyi takviyeler gerekiyor. İnşallah en kısa sürede eksiklerimizi de giderirsek biz eskisinden daha iyi olacağız. Ondan kesinlikle eminim. 

Ben takımıma güveniyorum. Bundan önceki sene, ondan önceki sene aynı böyle krizleri yaşadık ama sonra mükemmel bir şekilde çıktık. Avrupa'ya gittik. Oralarda da başarılı olduk. Aynı şekilde de olacak. Ben takımıma yürekten inanıyorum ama dediğim gibi şansız bir gün yaşadık."

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