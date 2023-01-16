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Sivasspor'a ne oldu böyle. Tarihe geçti

Süper Lig'de devreyi 15 puanla tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ilk yarılar itibarıyla son 6 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 11:54
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Sivasspor'dan son 6 sezonun en kötü ilk yarı performansı

Sivasspor'a ne oldu böyle. Tarihe geçti
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ilk yarılar itibarıyla son 6 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ve geride kalan haftalar itibarıyla 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 15 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 17. sırada yer aldı.

Ligde ilk yarılar itibarıyla son 6 sezonun en kötü grafiğini çizen Sivas temsilcisi, maç başı 0,83 puan ortalamasıyla oynadı.

Ligde 2015-2016 sezonunda 17 haftalık ilk yarıyı 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan Sivasspor, ligi 31 puanla 17. sırada tamamlamış ve Süper Lig'e veda etmişti.

Kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeniden Süper Lig'e yükselmişti.

Sivas ekibinin son 6 sezondaki ilk yarı performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y Av P

2017-2018 17 8 2 7 23 27 -4 26

2018-2019 17 6 6 5 24 23 1 24

2019-2020 17 11 4 2 35 16 19 37

2020-2021 20 5 9 6 21 25 -4 24

2021-2022 19 6 8 5 26 20 6 26

2022-2023 18 3 6 9 19 28 -9 15

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