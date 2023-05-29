Arap ülkelerinde Erdoğan sevinci

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında 2 milyondan fazla oy farkıyla kazandı.

Erdoğan’ın seçim galibiyeti yurt içi ve yurt dışında kutlanıyor.

Kutlamalarda dikkat çeken görüntülerden biri ise Katar’dan geldi. Katar’da bulunan özel bir hastanenin dış cephesinde Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüsünün yansıtılması dikkat çekti.

Katar’daki özel hastanenin dış cephesinde canlı olarak kutlamalarda bulundu.

AA’NIN KATAR TEMSİLCİSİNDEN PAYLAŞIM

Yine dikkat çeken bir paylaşım da devletin resmi ajansı olan Anadolu Ajansı’nın Katar temsilcisi Ahmed Yusuf’tan geldi.

Ahmed Yusuf, Katar’ın başkenti Doha’da Erdoğan’ın galibiyetini kutlamak için oluşturulan konvoyu, “Katar’ın simgesel merkezlerinden birisi olan Doha’nın sahil caddelerinde (Corniche) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlayan konvoylar düzenlendi.” Notuyla paylaştı.