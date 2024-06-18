Rizeli vatandaş matkaptan kıyma makinesi yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rizeli vatandaş matkaptan kıyma makinesi yaptı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşayan Kadir Ali Kus, kurbanını kestikten sonra kasap bulamayınca kendi kıyma makinesini matkap kullanarak yaptı. Kus'un bu yaratıcı çözümü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde yaşayan Kadir Ali Kus, kurbanını kestikten sonra kıyma yaptırmak için kasap aramaya başladı. Ancak tüm kasapların kapalı olduğunu görünce, çareyi kendi zekasında buldu. Duvar delici matkabını kullanarak kıyma makinesi yapmaya karar veren Kus, matkabın güvenli bir şekilde çalışması için ise bir kütüğün üzerine sabitledi. Aparatın üzerine plastik bir tabak yerleştirerek etin konulacağı yeri ayarladı. Küçük parçalara ayırdığı etleri tabağa koydu ve hurdacılardan aldığı demirlerin içerisinden geçen et, matkabın ucu sayesinde kıyıldı.

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