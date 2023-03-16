Robot insan psikolojisine iyi gelebilir. İnsanlar psikolog yerine robot tercih ediyor

Yapılan son araştırmaya göre, yapay zeka ve robotlar doğru kullanılmaları halinde çalışanların ruh sağlığına iyi gelebileceği ifade edildi. Fakat yapay zekaların ne kadar etkili olacağı, büyük ölçüde robotun nasıl göründüğüne bağlı olarak açıklandı.

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları bir teknoloji danışmanlık firmasında iki farklı robot yaşam koçu kullanarak bir çalışma yaptı.

26 çalışan dört hafta boyunca robotla yapılan seanslara katıldı. Robotların sesleri, yüz ifadeleri ve seans senaryoları aynı olsa da, fiziksel görünümlerinin insanların onlarla nasıl etkileşime girdiğini etkilediğini belirtti.

Oyuncak benzeri bir robotla seans yapanlar, insan benzeri bir robotla çalışanlara kıyasla "koçlarıyla" daha fazla bağ hissettiklerini söyledi. Araştırmacılar robot algısının, robotların yapabileceklerinin tek sınırının hayal gücü olduğu popüler kültürden etkilendiğini söylüyor. Ancak gerçek dünyada bir robotla karşılaşıldığında, genellikle beklentileri karşılayamıyor.

Makalenin ilk yazarı Dr. Micol Spitale şu ifadeleri kullandı:

Misty robotu daha oyuncak gibi olduğu için beklentilerini karşılamış olabilir. Ancak QT, insana benzediği için insan gibi davranmasını beklediler, bu da QT ile çalışan katılımcıların biraz hayal kırıklığına uğramasına neden olmuş olabilir.

Araştırmayı yöneten Cambridge Bilgisayar Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'nden Profesör Hatice Güneş, "Katılımcılardan aldığımız en yaygın yanıt, robottan beklentilerinin gerçekle uyuşmadığı yönündeydi. Robotları bir senaryo ile programladık, ancak katılımcılar daha fazla etkileşime girmeyi umuyorlardı. Doğal konuşma yeteneğine sahip bir robot yaratmak inanılmaz derecede zor. Dil modellerindeki yeni gelişmeler bu açıdan gerçekten faydalı olabilir." dedi.